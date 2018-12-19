Санкт-Петербург, 19 декабря, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Петербургский парламент отказался снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора Северной столицы в 2019 году, передает 19 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Заседании Законодательного Собрания СПб. 2018

Поправку в законопроект о выборах высшего должностного лица предложила фракция КПРФ. Коммунисты сочли, что следует исправить ситуацию, при которой кандидаты в Петербурге для выдвижения должны собрать максимальный в стране процент подписей муниципальных депутатов — 10%. Фракция предложила снизить порог до 6%. Кроме того, поправка также не допустила бы учета голосов избирателей, отданных за пределами Петербурга.

Депутат Ольга Ходунова назвала такую возможность слишком неконтролируемой. «Мы считаем, что эти поправки демократизируют выборы губернатора», — заявила Ходунова.

Однако представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков ее точку зрения не разделил. Он заявил, что существующая редакция одобрена в Центризбиркоме и Минюсте, так что менять что-либо он не видит нужды.

В итоге, большинство «Единой России» в ЗакСе отказалось поддержать снижение муниципального фильтра.

В целом, как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект написан для того, чтобы кандидаты на выборах губернатора Северной столицы в 2019 году могли пойти самовыдвиженцами, отказавшись от поддержки какой-либо партии. В парламенте распространено мнение, что проект нужен для того, чтобы врио губернатора Александр Беглов — или любой другой кандидат от власти — смог баллотироваться не от партии «Единая Россия».

Для участия в выборах самовыдвиженцам достаточно будет проинформировать об этом Горизбирком Петербурга, а также собрать 2% подписей от числа зарегистрированных избирателей. Таким образом, по данным на середину 2018 года, в Северной столице независимым кандидатам придется собрать почти 76 тыс. подписей. Впрочем, это не освободит самовыдвиженца от прохождения «муниципального фильтра».

По этому же законопроекту граждане смогут голосовать по системе «мобильный избиратель» вместо открепительных удостоверений, а Горизбирком сможет принять решение об образовании участков за пределами территории Петербурга — по аналогии с тем, как это было сделано на выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года.