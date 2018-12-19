Мадрид, 19 декабря, 2018, 09:52 — ИА Регнум. «Кампания, проведенная Россией в социальных сетях, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году, в основном была нацелена на пользователей-афроамериканцев — это было частью тактики по обеспечению поддержки республиканскому кандидату, нынешнему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу», — пишет испанское издание La Vanguardia, ссылаясь на выводы доклада, подготовленного Комитетом Сената по разведке. К черновому варианту документа получила доступ The New York Times.

Цитата из т/с «Секретные материалы». Реж. Роб Боумен. 1993-1994. США Загребущая рука русского «лобби»

Этот текст, за который отвечает компания New Knowledge, специализирующаяся на кибербезопасности, — один их двух докладов от независимых групп исследователей. Оба были заказаны двухпартийным разведывательным комитетом. Другой анализ, осуществленный группой ученых из Оксфордского университета и компанией по исследованию социальных сетей Graphika, попал в распоряжение The Washington Post. В обоих текстах указано, что публикации, сделанные с фальшивых российских аккаунтов в Twitter, Instagram, Facebook и YouTube, породили более 300 миллионов откликов американских интернет-пользователей в период с 2015 по 2017 год.

Всего западные исследователи изучили более 10 миллионов публикаций в Twitter (исходивших от тысяч «подставных русских аккаунтов»), свыше 116 тысяч постов в Instagram, 61 тысячу в Facebook, а также более тысячи видео на YouTube. Хостинг для обмена фотографиями оказался главным инструментом «кампании». А одной из основных мишеней российского Агентства интернет-исследований, связанного с Кремлем и «занимавшегося дезинформацией», авторы докладов посчитали афроамериканское население.

По мнению аналитиков, провокаторы обращались сразу на нескольких платформах к жителям США негритянской расы — нередко с помощью мемов о полицейском насилии, которые затем сменились призывами отказаться от голосования. Среди постов, распространявшихся чернокожим населением Америки, был мем «Я не иду голосовать, а ты?». На другом значилось: «Все никуда не годятся, нам конец в 2016 году» — только в более грубой форме. Были и посты, которые настоятельно призывали негров голосовать за Джилл Стайн — кандидата от Партии зеленых.

Как уточнило издание The New York Times, из 81 страницы в Facebook, якобы созданной Агентством интернет-исследований, 30 были нацелены на афроамериканцев — им удалось собрать 1,2 миллиона подписчиков. С другой стороны, еще 25 страниц зарегистрировали с прицелом на избирателей правых взглядов, и им уделило внимание еще больше пользователей — 1,4 миллиона. Зато на приверженцев левых идей были ориентированы всего семь страниц, на которые подписались 689 045 человек.

Множество показавшихся подозрительными русских аккаунтов было заблокировано после 2016 года, однако западные исследователи предупреждают: некоторые страницы, созданные агентами Кремля, по-прежнему существуют в соцсетях, затаившись среди обычных профилей. Сейчас они зачастую не активны — но их легко могут реанимировать, отмечает La Vanguardia. В 2020 году США ожидают новых атак.

ИА REGNUM напоминает, что на сегодняшний день так и не было приведено весомых доказательств о вмешательстве «русских хакеров» в выборный процесс в США.