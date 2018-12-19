Абуджа, 19 декабря, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Бывший глава штаба обороны Нигерии Алекс Баде застрелен террористами неподалеку от столицы государства, сообщает 19 декабря Anadolu ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«С тяжелым сердцем сообщаю, что бывший глава вооруженных сил, маршал авиации Алекс Баде скончался от полученных огнестрельных ранений», — подчеркнул глава ВВС Нигерии Ибикунле Дарамола.

Возвращаясь домой на его автомобиль было совершено нападение. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая организация. Правоохранительные органы также не делали никаких заявлений.