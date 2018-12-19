Южно-Сахалинск, 19 декабря, 2018, 06:32 — ИА Регнум. Удивительные новости сообщил депутатам областной думы Сахалина министр ЖКХ островного региона Дмитрий Зайцев. На вопросы по поводу постоянных потерь воды в водопроводных сетях, до 50%, министр сообщил, что с 1945 года, со времени освобождения острова от японских оккупантов, водопровод на Сахалине так и не построили. До сих пор используют японские инженерные сооружения, но никто не знает их расположение под землей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

304cina62 Вода

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Система водоснабжения Южно-Сахалинска страдает от колоссального количества утечек. Потери составляют до 50%. На заседании комитета облдумы по экологии и природопользованию министр Зайцев признался, что нового водопровода в Южно-Сахалинске после освобождения его от японских оккупантов в 1945 году так и не построили. Старые японские сети вносят внушительный вклад в потери воды.

«Никто не знает, где точно расположены эти японские сети — все знают, откуда выходит вода и куда она входит. А что там под землей, где они проходят — неизвестно. За последние несколько лет утечки воды из водопровода времен Карафуто усилились настолько, что их пришлось включать в отдельную программу и давать для них муниципалитету отдельные средства», — привело слова министра ИА Сахалин. Инфо

Сети, проложенные на Сахалине японскими властями, периодически «всплывают» в связи с жалобами горожан и водителей: они вспучиваются из-за колебаний температуры, рвут асфальт и разрушают подвески автомобилей. Самый знаменитый из представителей японского наследия находится под Коммунистическим проспектом в Южно-Сахалинске, заменить его обещают уже несколько лет.

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Водопроводные сети на Сахалине, только по официальным данным, изношены на 40%. В год власти успевают заменить от 0,5% до 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема водоснабжения существует на Сахалине со времен поражения Японии в 1945 году. Проблема растянулась на весь советский период и продолжает оставаться почти не решённой. В портовом Холмске с советских времен имеет место быть сеансовое водоснабжение, имеются проблемы с подачей воды в Корсакове, Александровске-Сахалинском и других муниципалитетах острова.