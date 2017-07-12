В сахалинском Холмске собираются решить многолетнюю проблему водоснабжения

Холмск, Сахалинская область, , 14:07 — REGNUM В Сахалинском Холмске начнут проектировать новый водовод. Город испытывает проблемы с водоснабжением с советских времен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На проектирование и строительство магистрального водопровода от водохранилища «Малки» до Холмска городская администрация при поддержке областного бюджета выделяет 164 млн рублей. Работы должны быть завершены в декабре 2019 года.

Существующий сегодня водовод был проложен в давние времена, из-за коррозии металла трубы протекают повсеместно. Часть труб проходит по береговой линии, рядом с морем, где их постоянно подмывает.

Водохранилище «Малка», поставляющее Холмску до 40% питьевой воды мелеет, загрязнено и доставляет городу колоссальные проблемы, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

Новый водовод пройдёт, в основном, вдоль трассы Холмск-Чехов, которую тоже собираются «одеть» в улучшенное дорожное покрытие. Вдоль дороги предполагается обустроить пожарные гидранты и перспективное подключение к сети водовода.

Вместо старых металлических труб положат напорные полиэтиленовые, предназначенные для питьевой воды.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема чистой питьевой воды вообще характерна для Сахалина. В Поронайске решить эту проблему пытались, потратив 160 млн бюджетных рублей на модернизацию водовода и строительство станции обезжелезивания. Но из-за ошибки проектировщика, который не учел рекомендации коммунальщиков, из кранов в домах жителей течет вместо воды грязь. Мерия Поронайска в суде пытается заставить проектировщиков — ООО «Водоканалпроект» — доработать проектную документацию за свой счёт.