Минск, 19 декабря, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Ополченец из России, воевавший в ЛНР, был взят в плен ВСУ и убит в тюрьме Львова, заявила Ольга Кобцева, представитель республики в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы в Минске, сообщает Луганский информационный центр.

Тюрьма

«Валерий Иванов, российский доброволец, был убит во львовской тюрьме, — сказала Кобцева. — По нашим каналам мы получили информацию о том, что за несколько дней до смерти Валерий Иванов был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев».

Представитель ЛНР заявила, что руки украинского президента Петра Порошенко и представителя этой страны в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирины Геращенко в крови. Потому что Геращенко вычеркнула имя ополченца и еще четырех человек по указке Порошенко из списка обмена.

Это произошло в декабре 2017 года. Теперь Кобцева на встрече участников Контактной группы в Минске будет требовать, чтобы тело было передано в ЛНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в Следственном комитете России заявили, что общее количество уголовных дел по фактам преступлений ВСУ против мирного населения Донбасса достигло 230.