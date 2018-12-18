Москва, 18 декабря, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству страны до 1 августа 2019 года законодательно обеспечить создание единого регистра граждан, которые нуждаются в лекарственных средствах. Поручение главы государства опубликовано сегодня, 18 декабря, пресс-службой Кремля.

guvo59 Лекарства

В поручении главы государства сказано, что правительство РФ должно обеспечить внесение в законодательство России изменений, которые бы предусматривали создание единого регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации.

Кроме того, российский лидер поручил правительству обеспечить лекарствами за счет бюджета нуждающихся граждан при лечении амбулаторно. При этом правительство должно исходить из того, что обеспечение лекарственными средствами осуществляется в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Единый регистр граждан, нуждающихся в лекарственных препаратах, должен быть создан до 1 августа 2019 года.

Кроме того, в поручении президента сказано, что правительство до 1 июля 2020 года должно представить свои предложения по модернизации системы лекарственного обеспечения граждан. Президент требует, чтобы практика определения регионами единственных поставщиков лекарств для обеспечения государственных и муниципальных нужд была ограничена.