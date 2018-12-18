Москва, 19 декабря, 2018, 01:47 — ИА Регнум. Информационное оружие как средство воздействия на общественные процессы широко использовалось Западом в его войне против СССР. Затихло ли это информационное противостояние сейчас и каких атак может ожидать Россия в ближайшее время, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информационная бомба

Почивая на лаврах победы над СССР, Запад до некоторой степени «освободил» информационные мощности, которые использовались по большей части в коммерческих целях. Свобода информационного обмена, наступившая в интернете, привела к парадоксальному эффекту — пропагандистские усилия вырабатывали у части населения стойкость к воздействию, помимо того, что расшатывали ситуацию в нужном Вашингтону ключе.

До некоторого момента это не имело значения, но со временем навык сравнения информационных потоков и критического восприятия информации возрастал. С точки зрения западных пропагандистов, пускать этот процесс на самотек было ни в коем случае нельзя, и теперь, судя по принятой в конце 2018 года в Великобритании и США «Когнитивной стратегии», в ход пойдут наработки, некоторое время пролежавшие втуне, но хорошо показавшие свою эффективность в сфере коммерческой рекламы. Как же предполагается манипулировать общественным сознанием непокорных стран?

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