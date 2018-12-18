Москва, 18 декабря, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Как и предполагалось, нефть продолжила своё нисходящее движение, WTI торгуется у уровня $48,90 за баррель, а Brent пробил уровень $58,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Всё это говорит о том, что договорённость стран ОПЕК+ о сокращении носит компромиссный и номинальный характер. Странам-экспортёрам не выгодно сокращать добычу нефти, текущие цены всех устраивают, проще, наоборот, увеличить добычу и нарастить поставки на мировой рынок.

«Также на снижение нефтяных котировок могли повлиять избыточные нефтяные запасы в Кушинге, это та нефть, которая торгуется на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX. Скорее всего, нефтяные котировки продолжат своё движение вниз. Нефть марки WTI можно будет увидеть на отметке $45 за баррель, Brent — $55 за баррель», — считает эксперт.

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