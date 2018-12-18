Москва, 18 декабря, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Если у правительства России есть возможность перестать вкладывать средства в ценные бумаги США, то вложения нужно прекратить, найдя деньгам лучшее применение, отметил во вторник, 18 декабря, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя сообщения о сумме вложений России в ценные бумаги правительства США.

ИА REGNUM Рубль и доллар

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным за октябрь 2018 года, Россия увеличила свои вложения в американские ценные бумаги на 210 млн долларов до 14,629 млрд долларов. Месяцем ранее объем вложений был вдвое большим — 400 млн долларов. Общий объем вложений иностранных государств в ценные бумаги США — 6,199 трлн долларов, лидерами остаются Китай (1,138 трлн долларов) и Япония (1,018 трлн долларов).

«Новость об увеличении правительством России вложений в американские ценные бумаги до 14,629 млрд долларов для меня — из разряда отрицательных. Вроде бы и цифра, на которую за месяц выросли эти вложения, небольшая — 200 миллионов, но тут важна направленность: увеличение или уменьшение.

Мне нет дела до того, что какие-то страны инвестируют в облигации правительства США ещё больше средств, чем Россия. Для меня значим смысловой посыл. Уверен, что большинство граждан России понимают его так: «Политически с американцами наши правители бодаются, а в экономике отвязаться не в состоянии». Это плохо.

Жаль, если с экономической точки зрения дело всё ещё обстоит именно так. Но если нет, то тогда, уверен, давно пора найти этим средствам более умное применение», — отметил Михаил Демурин.