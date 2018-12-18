Москва, 18 декабря, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Недружественная политическая реальность будет сопровождать внешнюю политику России ещё не один год, но примечательно, что за антироссийскую резолюцию по Крыму в 2018 году голосует куда меньше стран, чем в 2014 году, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 декабря, комментируя утверждение Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «О милитаризации Крыма и Севастополя».

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в документе декларируется «серьезная озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией», а также озабоченность «обстановкой в Черном и Азовском морях». Резолюция была утверждена Генеральной Ассамблеей простым большинством голосов: за — 66, против — 19, воздержались — 72.

Принятие Генассамблеей ООН простым большинством голосов антироссийской резолюции по вопросу о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря» — обыденное явление современной международной жизни. Итоги голосования примечательны: число стран, которые не поддержали резолюцию, больше, чем стран, которые её поддержали.

Эта недружественная политическая реальность будет сопровождать внешнюю политику нашей страны ещё не один год. Но она меняется. Напомню, что при голосовании по самой первой антироссийской резолюции по Крыму в марте 2014 года из 193 стран — членов ООН «за» высказались 100, «против» — 11, 58 стран «воздержались» и 24 страны не голосовали. Сегодня число стран, поддерживающих очередной связанный с Крымом антироссийский демарш Запада, сократилось до 66, против него голосовали 19 стран, и 72 страны воздержались.

Особое внимание Запада и самой Украины к усилению военных возможностей России в Черноморском регионе тоже абсолютно понятно. НАТО само намеревалось сделать Крым своим плацдармом в борьбе против нашей страны, а Украина собиралась превратить его в сильный аргумент на своем пути в эту агрессивную милитаристскую структуру. Тем более правильным было наше решение не допустить этого, поддержав волеизъявление подавляющего большинства жителей Крыма, — отметил Михаил Демурин.