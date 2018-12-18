Москва, 18 декабря, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Закон, корректирующий реформу в сфере оборота мусора, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря. Три города получают отсрочку от «мусорной» реформы, а вот в регионах она может быть перенесена только в ряде зон.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

Трем городам дали отсрочку

Закон выводит из-под мусорной реформы города федерального значения Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. До 1 января 2022 года они вправе не применять положения закона о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов на территории субъекта РФ региональными операторами. В указанном случае на территории субъекта Российской Федерации — города федерального значения этапы и сроки перехода к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами устанавливаются планом мероприятий, утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти данного субъекта РФ по согласованию с профильным федеральным органом власти, а плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами взимается в составе платы за содержание жилого помещения.

Форс-мажор

Закон регулирует действия властей в экстренных случаях. Орган исполнительной власти региона в случае признания конкурсного отбора несостоявшимся или досрочного прекращения деятельности регионального оператора, в том числе в случае его отказа от осуществления деятельности, вправе на срок, не превышающий одного года, присвоить статус регионального оператора без проведения конкурсного отбора и заключить соответствующее соглашение с юридическим лицом, которому уже присвоен статус регионального оператора и зона деятельности которого расположена на территории данного субъекта РФ, либо с юридическим лицом, которому присвоен статус регионального оператора и зона деятельности которого расположена на территории другого субъекта РФ, граничащего с данным регионом, а при отказе соответствующего юридического лица от заключения соглашения — с государственным или муниципальным унитарным предприятием либо государственным или муниципальным учреждением, имеющими лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности.

В случае, если и вышеуказанное требование невозможно реализовать, регион вправе не применять до 1 января 2020 года в одной или нескольких зонах деятельности регионального оператора, где региональный оператор отсутствует, положения «мусорного» закона. В таком случае на территории субъекта РФ этапы и сроки перехода к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами устанавливаются планом мероприятий, утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти данного региона по согласованию с профильным федеральным органом исполнительной власти, а плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами взимается в составе платы за содержание жилого помещения.

Полигоны

До 1 января 2023 года объекты размещения твердых коммунальных отходов, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, могут быть использованы для размещения твердых коммунальных отходов, следует из закона.

Эти полигоны при наличии заключения Минприроды по решению уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ могут быть включены в перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории региона. Данные о месте нахождения объектов размещения твердых коммунальных отходов, включенных в перечень, вносятся в территориальную схему обращения с отходами соответствующего субъекта РФ. Объекты, указанные в настоящем пункте, подлежат исключению из территориальной схемы обращения с отходами не позднее 1 января 2023 года и подлежат обустройству и рекультивации в соответствии с законодательством Российской Федерации.