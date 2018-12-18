Курган, 18 декабря, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Студенты спасательного отряда Курганского государственного университета прошли тактическую подготовку на случай падения метеорита, сообщает 18 декабря пресс-служба вуза.

Метеорит

Экзамен в формате тренировочных учений для участников грантового проекта «Спасатель Зауралья — сын России» состоялся в рамках смоделированной ситуации: огромный камень взорвался высоко в атмосфере, но ударная волна выбила в здании множество стёкол. Студентам предстояло провести разведку на месте условного происшествия и спасти пострадавших.

«Мы старались создать обстановку, максимально приближенную к реальным условиям. Работа командная и от действия каждого зависел успех спасательной операции в целом», — сообщил руководитель проекта Андрей Поталицин.

После условного происшествия бойцы отряда развернули штаб по руководству силами и средствами, оперативному сбору, обработке и анализу информации. Затем студенты провели все мероприятия по санитарно-гигиеническому обеспечению. В зоне катастрофы была развёрнута и приведена в действие световая башня. После учений организаторы объявили о завершении практических мероприятий.

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