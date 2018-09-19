Курганские студенты прошли водолазную подготовку

Курган, , 07:13 — REGNUM Студенты Курганского государственного университета (КГУ) прошли водолазную подготовку и курс автономного выживания в рамках проекта «Спасатель Зауралья — сын России», сообщила пресс-служба вуза.

«Мероприятие проходило на озере Орлово. Обеспечить свою жизнедеятельность в природной среде, оценить обстановку, принять обоснованное решение — эти задачи поставили организаторы занятия по выживанию в экстремальной ситуации», — говорится в сообщении.

Во время тренировки студенты отработали механизм приведения воздушно-дыхательного аппарата в рабочее состояние и освоили программу подводного плавания. В этот день участники программы узнали, как работает моторная лодка, и попрактиковались в гребле.

Также молодые люди учились выживать в тяжелых условиях, научились заводить генератор, применять аварийные и осветительные установки, организовывать быт, собирать хворост, готовить пищу на полевой кухне, ориентироваться на местности, работать с компасом и многое другое.

Отмечается, что участие в программе принимают 30 студентов КГУ с разных специальностей, которые хотят заниматься спасательным движением. По итогам проекта на базе КГУ будет создан студенческий спасательный отряд.

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