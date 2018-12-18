Вашингтон, 18 декабря, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Специальный посланник США в Сирии Джеймс Джеффри заявил, что поддержка Вашингтоном Отрядов народной самообороны носит временный характер, сообщает 18 декабря Anadolu ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

«У нас нет постоянных отношений с квазигосударственными структурами», — подчеркнул дипломат, добавив, что сотрудничество с повстанцами необходимо для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Данное заявление было сделано, как замечают эксперты, в целях успокоения Турции, считающей курдских повстанцев террористической организацией, связанной с Рабочей партией Курдистана.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.