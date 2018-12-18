Лондон, 18 декабря, 2018, 03:47 — ИА Регнум. Предложение главы Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина провести голосование по вотуму недоверия главе правительства Терезе Мэй было отклонено, сообщает Sky News.

Christine Matthews Здание британского парламента

Как сообщил неназванный собеседник телеканала, правительство отказало Корбину в голосовании и назвало его инициативу «авантюрой», недостойной внимания. Представители других партий также не поддержали инициативу лейбористов. Источник телеканала добавил, что правительству необходимо дать Мэй время, чтобы она выполнила свои обещания по сделке с Евросоюзом.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Консервативная партия Великобритании провела внутрипартийное голосование по вопросу доверия действующему премьер-министру Терезе Мэй. По результатам голосования, большинство однопартийцев отказались выдвинуть Мэй вотум недоверия. После объявления результатов премьер-министр заявила, что будет и дальше вести свою политику по выводу Соединенного Королевства из ЕС.