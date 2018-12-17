Париж, 17 декабря, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что его страна хотела бы углубить сотрудничество с Российской Федерацией во всех отраслях экономики. Об этом он заявил сегодня, 17 декабря, на заседании российско-французского Совета по финансовому, промышленному и торговому сотрудничеству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономические отношения России и Евросоюза

Ле Мэр констатировал, что западные санкции против России заметно уменьшили возможности Москвы по сотрудничеству с евросоюзными странами, однако существующие экономические отношения с ними продолжают работать.

В качестве примера такого сотрудничества французский министр привел проект «Ямал-СПГ»

Конечно в условиях сохранения антироссийских санкций на уровне Евросоюза говорить о расширении сотрудничества с Россией крайне непросто, тем не менее динамика торгово-экономических отношений с Францией, по мнению экспертов, достаточно хорошая, отметил Ле Мэр.

Российскую делегацию на переговорах в Париже возглавлял министр экономического РФ Максим Орешкин. По итогам переговоров он рассказал, что Россия и Франция договорились создать на министерском уровне рабочую группу по реформированию Всемирной торговой организации (ВТО).

«Будем вырабатывать совместные рабочие предложения по реформированию ВТО. Сейчас пока рано говорить, какие это будут предложения, но мы активно работаем по этой тематике», — рассказал Орешкин.

Стоит отметить, что российские власти постоянно пытаются найти возможность усилить связи со странами Евросоюза в обход антироссийских санкций, которые были введены после того, как Крым вернулся в состав России, а в Донбассе началась гражданская война.