Москва, 17 декабря, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Несмотря на ряд важных событий для рынка нефти, в том числе и решение ОПЕК+ о сокращении добычи в 2019 году, нефтяные котировки «застряли» в диапазоне $58,90—62,80, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Североморская смесь Brent в рамках слабых флуктуаций торгуется чуть ниже ключевого уровня $61,50 за баррель, легкий американский сорт WTI с переменным успехом котируется вокруг уровня $51,60.

«Монетарные события текущей недели, в частности, заседание ФРС США, могут придать свежие импульсы на рынке Forex, и тогда нефтяные фьючерсы могут также показать более выраженные движения вслед за динамикой американской валюты.

Сегодня, 17 декабря, до конца ситуация принципиально не изменится и торговля в узких диапазонах продолжится», — считает эксперт.

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