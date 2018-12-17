Омск, 17 декабря, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Произошедшие в Омской области кадровые перестановки, в результате которых своих постов лишились сразу шестеро высокопоставленных чиновников, неожиданностью не стали, считает омский политолог Андрей Рудаков. По его словам, вызывает удивление то, что эти отставки не случились ранее.

Omskportal.ru Совещание под руководством губернатора Омской области Александра Буркова

«Фактическое назначение Кремлём Александра Буркова в Омск (Александр Бурков возглавил Омскую область в октябре 2017 года — прим. ИА REGNUM ) после длительного пребывания нашего региона на вершине списка негативных новостей подразумевало в дальнейшем значительные кадровые перемены. Неожиданностью стали не произошедшие отставки, а то, что они не произошли ранее», — сказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря распоряжением губернатора Александра Буркова от занимаемых должностей освобождены вице-губернаторы Игорь Бондарев, Сергей Фролов, Владимир Компанейщиков и Татьяна Вижевитова, а также министр имущественных отношений Борис Смольников и министр здравоохранения Андрей Стороженко.

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На должности вице-губернаторов с сохранением министерских постов назначены глава областного минобразования Татьяна Дернова, министр труда и социального развития Владимир Куприянов, министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Антон Заев. Вице-губернатором по внутренней политике назначен Михаил Каракоз, который ранее являлся начальником главного управления внутренней политики. Министром здравоохранения назначен Дмитирий Вьюшков. Ранее он был первым заместителем министра. И. о. министра имущественных отношений стал Евгений Козлов, который до этого являлся заместителем министра.

По мнению Андрея Рудакова, вновь назначенные чиновники «своими постами будут обязаны действующему губернатору».

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«Полагаю, это не последняя перестановка кадров. Остаётся вопрос: изменения, повышающие управляемость правительства, происходят с целью дальнейших перемен в экономике региона или с целью постепенно вывести Омскую область из федеральных новостей, приучить население к низкому уровню жизни и плохой экологической обстановке?» — подытожил собеседник ИА REGNUM.