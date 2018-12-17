Рязань, 17 декабря, 2018, 13:57 — ИА Регнум. В Рязани в рамках проекта «Родина Добра», организованного неформальным движением Putin Team, состоялась беседа актёра театра и кино Павла Трубинера с учениками театра-студии «Переход».

Движение Putin Team Встреча с Павлом Трубинером

Хэдлайнер мероприятия поделился личным опытом с участниками творческой встречи и рассказал о своём пути в профессию. Павел Трубинер отметил, что его актёрское становление началось в колледже при Российском университете театрального искусства и было не самым лёгким. Актёр рассказал и о перерывах в карьере, которые оказались мотивацией на пути к цели быть в кадре.

Звезда фильмов и сериалов военной тематики обратил внимание молодёжи на то, что сегодня начинающим актёрам проще развиваться и получать роли: «Нынешние ребята-студенты — это другое поколение, которому все дороги открыты». Также Павел Трубинер отметил важность любого опыта для актёрского становления, рассказав ребятам об эффекте накопления в процессе съёмок любой кинокартины.

Творческий диалог завершился автограф-сессией от звездного гостя и обменом тёплыми предновогодними поздравлениями.

В этот же день знаменитость поздравил воспитанников Солотчинской школы-интерната с наступающими новогодними праздниками. 52 ребёнка получили сладкие подарки, а также смогли задать Павлу Трубинеру интересующие вопросы. В том числе детям было передано оборудование для оснащения столярной мастерской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Родина Добра» — это возможность молодёжи из разных уголков России пообщаться со своими кумирами и перенять опыт известных деятелей спорта, культуры и науки.

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