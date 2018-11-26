Движение Putin Team реализует проект «Родина Добра»

Ярославль, , 12:12 — REGNUM В Ярославле в рамках проекта «Родина Добра», организованного неформальным движением Putin Team, состоялась встреча юных спортсменов со звездой фигурного катания Екатериной Бобровой.

В стенах Дирекции спортивных сооружений «Торпедо» олимпийская чемпионка выступила с лекцией «Движение к победе. Мой девиз-никогда не сдавайся!» и поделилась с юными фигуристами своим опытом достижения спортивных высот, а также рассказала их родителям о тонкостях воспитания будущих чемпионов. Екатерина Боброва объяснила молодым спортсменам, как делала первые шаги на пути к существующему успеху.

«Первые мои самые дни были на улице, постоянно на льду. Можно сказать, что сначала я ползала, потом начала ходить, потом кататься», — вспоминает Екатерина Боброва.

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что пришла в этот вид спорта, вдохновившись хобби своей сестры, которая занималась в секции по фигурному катанию уже более 5 лет.

«У станка я всегда стояла первой, поскольку у нас никто не запоминал комбинации, кроме меня», — также отметила Екатерина Боброва, рассказав о своём опыте юной аудитории.

В завершении встречи самые активные участники дискуссии получили в подарок футболки с фирменной символикой Putin Team и автографами основателя движения Александра Овечкина и хэдлайнера мероприятия Екатерины Бобровой.

Проект «Родина Добра» — это возможность молодёжи из разных уголков России пообщаться со своими кумирами и перенять опыт известных деятелей спорта, культуры и науки.