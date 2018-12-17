Омск, 17 декабря, 2018, 06:54 — ИА Регнум. Подтвердилась информация об отставках высокопоставленных омских чиновников. Причём уволены не трое, как об этом сообщалось ранее, а сразу шестеро человек.

Отставка

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, распоряжением губернатора Александра Буркова 17 декабря от занимаемых должностей освобождены вице-губернаторы Игорь Бондарев, Сергей Фролов, Владимир Компанейщиков и Татьяна Вижевитова, а также министр здравоохранения Андрей Стороженко и министр имущественных отношений Борис Смольников.

Уточняется, что на должность заместителей председателя областного правительства с сохранением постов министров назначены Татьяна Дернова (министр образования Омской области — прим. ИА REGNUM ), Владимир Куприянов (министр труда и социального развития), Антон Заев (министр строительства и жилищно-коммунального комплекса). Зампредседателя правительства Омской области по внутренней политике назначен Михаил Каракоз, который ранее являлся начальником Главного управления внутренней политики региона.

Областной минздрав возглавил Дмитирий Вьюшков, который с августа 2017 года был первым заместителем министра здравоохранения. И. о. министра имущественных отношений стал Евгений Козлов (ранее — заместитель министра).

Вновь назначенные члены правительства приступят к своим обязанностям с 18 декабря. В пресс-службе подчеркнули, что до 31 марта 2019 года будут проведены изменения в структуре правительства.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 14 декабря появилась информация об отставке сразу троих высокопоставленных омских чиновников — Вижевитовой, Компанейщикова и Фролова. Официального подтверждения не было.

Читайте также: Омская область: три громких отставки в конце рабочей недели

Татьяна Вижевитова являлась заместителем губернатора с ноября 2015 года. Владимир Компанейщиков был назначен заместителем губернатора в июле 2014 года, Сергей Фролов — в декабре 2017 года. Игорь Бондарев являлся заместителем губернатора с ноября 2014 года. Борис Смольников стал министром имущественных отношений в октябре 2015 года. Андрей Стороженко возглавлял омский минздрав с июня 2012 года.

Напомним также, в октябре 2017 года в отставку ушёл Виктор Назаров, который руководил Омской областью с 2012 года. Врио главы региона был назначен уроженец Свердловской области Александр Бурков. В сентябре 2018 года он выиграл губернаторские выборы, получив более 80% голосов.

Читайте также: Омская область «сдалась» уральцу без боя