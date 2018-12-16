«Бенфика» минимально одолела «Мартимиу»
Лиссабон, 16 декабря, 2018, 22:24 — ИА Регнум. 16 декабря между коллективами «Мартимиу» и «Уэска» на стадионе «Душ Баррейруш» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона Примейры Лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой столичной команды.
Единственный мяч под занавес первой половины забил опытный бразильский таранный форвард Жонас, реализовав пенальти — 0:1.
Статистика матча («Мартимиу"/"Бенфика»)
Удары 4/12
Удары в створ ворот 0/4
Процент владения мячом 35%/65%
Нарушения правил 16/9
Поданные угловые 0/5
«Бенфика» набрала 29 очков и поднялась на 3-ю позицию в турнирной таблице лиги. «Мартимиу» с 11-ю баллами осталась висеть над «зоной вылета».
Стартовые составы команд на матч:
«Мартимиу»: Абедзадех, Бебето, Жуниор, Африко, Феррейра, Корреа, Гамбоа, Байяно, Вукович, Пиньо, Данни.
«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Диас, Жардел, Альмейда, Фейса, Пицци, Фернандеш, Жонас, Серви, Живкович.
Главный арбитр матча: Жоау Педру Пиньейру.
Желтые карточки: Корреа — 25, Абедзаде — 45, Жуниор — 57, Байяно — 65, Данни — 66, Жардел — 70, Серви — 87.
Голы: Жонас (пен) 45 — 0:1.