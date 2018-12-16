Лиссабон, 16 декабря, 2018, 22:24 — ИА Регнум. 16 декабря между коллективами «Мартимиу» и «Уэска» на стадионе «Душ Баррейруш» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона Примейры Лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой столичной команды.

Bjørn Christian Tørrissen Стадион «Душ Баррейруш»

Единственный мяч под занавес первой половины забил опытный бразильский таранный форвард Жонас, реализовав пенальти — 0:1.

Статистика матча («Мартимиу"/"Бенфика»)

Удары 4/12

Удары в створ ворот 0/4

Процент владения мячом 35%/65%

Нарушения правил 16/9

Поданные угловые 0/5

«Бенфика» набрала 29 очков и поднялась на 3-ю позицию в турнирной таблице лиги. «Мартимиу» с 11-ю баллами осталась висеть над «зоной вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Мартимиу»: Абедзадех, Бебето, Жуниор, Африко, Феррейра, Корреа, Гамбоа, Байяно, Вукович, Пиньо, Данни.

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Диас, Жардел, Альмейда, Фейса, Пицци, Фернандеш, Жонас, Серви, Живкович.

Главный арбитр матча: Жоау Педру Пиньейру.

Желтые карточки: Корреа — 25, Абедзаде — 45, Жуниор — 57, Байяно — 65, Данни — 66, Жардел — 70, Серви — 87.

Голы: Жонас (пен) 45 — 0:1.