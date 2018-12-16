Рим, 16 декабря, 2018, 21:56 — ИА Регнум. 16 декабря между коллективами «Кальяри» и «Наполи» на стадионе «Сан-Элия» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Cristiano Cani Стадион «Сант-Элия»

В компенсированное время Аркадиуш Милик вырвал для гостей победу ударом со штрафного — 0:1.

Статистика матча («Кальяри"/"Наполи»)

Удары 10/14

Удары в створ ворот 2/4

Процент владения мячом 36%/64%

Нарушения правил 9/5

Поданные угловые 2/8

«Наполи» набрал 38 очков и укрепился на 2-й позиции. «Кальяри» с 17-ю очками остался на 13-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Кальяри»: Краньо, Клаван, Пизакане, Падоин, Ромалья, Брадарич, Барелла, Ионицэ, Фараго, Педро, Фариас.

«Наполи»: Оспина, Малькюи, Максимович, Кулибали, Гулам, Аллан, Руис, Уна, Зилиньски, Диавара, Милик.

Главный арбитр матча: Даниэле Довери.

Желтые карточки: Падоин — 48, Максимович — 72, Инсинье — 79, Сау — 90.

Голы: Милик 90+1 — 0:1.