«Наполи» вырвал победу над «Кальяри» в матче чемпионата Италии
Рим, 16 декабря, 2018, 21:56 — ИА Регнум. 16 декабря между коллективами «Кальяри» и «Наполи» на стадионе «Сан-Элия» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
В компенсированное время Аркадиуш Милик вырвал для гостей победу ударом со штрафного — 0:1.
Статистика матча («Кальяри"/"Наполи»)
Удары 10/14
Удары в створ ворот 2/4
Процент владения мячом 36%/64%
Нарушения правил 9/5
Поданные угловые 2/8
«Наполи» набрал 38 очков и укрепился на 2-й позиции. «Кальяри» с 17-ю очками остался на 13-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Кальяри»: Краньо, Клаван, Пизакане, Падоин, Ромалья, Брадарич, Барелла, Ионицэ, Фараго, Педро, Фариас.
«Наполи»: Оспина, Малькюи, Максимович, Кулибали, Гулам, Аллан, Руис, Уна, Зилиньски, Диавара, Милик.
Главный арбитр матча: Даниэле Довери.
Желтые карточки: Падоин — 48, Максимович — 72, Инсинье — 79, Сау — 90.
Голы: Милик 90+1 — 0:1.