Москва, 16 декабря, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Известный кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал отмену концертов популярной группы IC3PEAK, концерты которой были отменены в ряде городов страны, в частности в Перми, сообщает 16 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Antonio Rull Рэп

Опасность подобной субкультуры Михалков видит в том, что она воздействует на умы неокрепшего поколения, подвигая их на не правовые действия, цель которых, в том числе, подрыв российской государственности.

В частности, режиссера привлекло внимание содержания одного из клипов группы, в котором артисты изображают государственную власть в качестве вампиров, пьющих народную кровь.

Напомним, несмотря на запрет некоторых концертов вышеупомянутой группы, им все же удалось выступить в ряде городов, в частности в Екатеринбурге. Как отмечают эксперты, информационная шумиха вокруг коллектива лишь способствовала его популяризации.