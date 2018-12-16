Витория-Гастейс, Испания, 16 декабря, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Футбольные клубы «Валенсия» и «Эйбар» сыграли вничью в матче 16-го тура испанского футбольного чемпионата, сообщает 16 декабря Матч ТВ.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Кто кого

Встреча походила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и закончилась с минимальным ничейным результатом 1:1.

Счет в матче открыл на 29-й минуте представитель гостей Арчуби Родриго, после чего на 56-й минуте форвард хозяев поля Виттини Шарлес точно реализовал назначенный в ворота гостей пенальти и сравнял счет в матче.

Российский полузащитник «Валенсии» вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте.

По итогам матча «Эйбар» находится на 13-й строчке турнирной таблицы с 20 очками, «Валенсия» с 19 баллами — на 14-й.