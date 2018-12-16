Пекин, 16 декабря, 2018, 08:50 — ИА Регнум. В провинции Сычуань на юго-западе Китайско Народной Республики произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает китайский сейсмологический центр.

(сс) Angelo Giordano Трещина в земле

Подземные толчки были зарегистрированы в 12:46 по местному времени (7:46 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в уезде Синвэнь городского округа Ибинь. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня произошло извержение вулкана Сопутан на индонезийском острове Сулавеси.