Берлин, 16 декабря, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Художественный фильм «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского был назван лучшим европейским фильмом 2018 года по версии Европейской киноакадемии. Список победителей представлен на официальном сайте.

Цитата из к/ф «Холодная война». реж Павел Павликовский. 2018. Польша, Франция, Великобритания Любовь

Также Павликовский получил две награды — за лучший сценарий и лучшую режиссерскую работу. Иоанна Кулиг, исполнившая главную женскую роль в фильме Павликовского, была отмечена призом за лучшую женскую роль. Также фильм удостоился приза за лучший монтаж.

Сообщается, что за звание лучшего европейского фильма также боролись картины «На границе миров» Али Аббаси, «Догмэн» Маттео Гарроне, «Девочка» Лукаса Донта и «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер.

Отметим, что фильм «Холодная война» был направлен Польшей в качестве кандидата на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Павел Павликовский уже был награжден «Оскаром» в этой номинации в 2014 году. Его фильм «Ида» обошел других кандидатов на эту премию, в том числе и российский фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева.