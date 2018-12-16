Вологда, 16 декабря, 2018, 03:06 — ИА Регнум. Следственный комитет устанавливает обстоятельства взрыва бытового газа в жилом доме в Вологде, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщает 16 декабря пресс-служба следственного управления СКР по Вологодской области.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По предварительным данным, на пятом этаже пятиэтажного дома взорвался бытовой газ, в результате чего пострадали люди. Одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты, сотрудники других служб и ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошел в доме 74А по улице Карла Маркса в Вологде около полуночи 16 декабря. По предварительным данным, пострадали еще шесть человек. Жильцы дома эвакуированы.

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