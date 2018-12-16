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В Вологде произошел взрыв в многоэтажном доме

Происшествия

Погиб один человек

Вологда, 16 декабря 2018, 01:35 — REGNUM  В жилом пятиэтажном доме в Вологде произошел взрыв. Погиб один человек, еще шестеро пострадали, передает 16 декабря РЕН ТВ.

По предварительным данным, на улице Карла Маркса в квартире на пятом этаже взорвался бытовой газ. Смертельные травмы получила женщина, она скончалась по пути в больницу.

Очевидцы рассказывают в соцсетях о значительных повреждениях здания. Пострадали также припаркованные во дворе автомобили.

Отмечается, что произошло обрушение кровли на площади 30 кв. метров. Из дома эвакуируют жильцов. Подробности происшествия устанавливаются.

Читайте развитие сюжета: В Вологде после взрыва в жилом доме эвакуированы жильцы

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Взрывы бытового газа
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