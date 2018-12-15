Санкт-Петербург, 15 декабря, 2018, 23:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил концерт, приуроченный к юбилею известного дирижера Юрия Темирканова, сообщает 16 декабря «Мир 24».

Kremlin.ru Юрий Темирканов и Владимир Путин

Сам виновник торжества занял место в ложе вместе с главой государства. После первого отделения, Путин поблагодарил Темирканова за его творческую деятельность, развивающую традиции отечественной дирижерской школы.

Работа маэстро, по мнению президента, а также многих экспертов в области классической музыки, делает культурную жизнь России насыщенной, яркой и глубокой.

«О вашем самобытном и щедром таланте, его огромной созидательной, творческой силе без преувеличения знает каждый, кто ценит и любит классическую музыку, гордится уникальными традициями отечественной дирижерской школы», — отметил глава государства.

Напомним, известный русский музыкант Юрий Темирканов 10 декабря отпраздновал свой 80-летний юбилей. Маэстро родился в городе Нальчик, но начало его творческой карьеры состоялось в Ленинграде, куда он переехал в школьном возрасте.