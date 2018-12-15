Назарово, Красноярский край, 15 декабря, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Эстренная конференция по факту ДТП в Красноярском крае прошла в ГУ МВД РФ по региону. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

24.мвд.рф Авария

В ходе пресс-конференции заместитель начальника ГУ МВД России по краю генерал-майор юстиций Тамара Белкина рассказала о ходе расследования причин и обстоятельств ДТП в Назаровском районе Красноярского края.

Авария произошла 14 декабря на 41-м километре автодороги «Ачинск-Ужур-Троицкое». Произошло столкновение рейсового автобуса с 38 пассажирами с грузовым автомобилем «Скания».

В результате ДТП погибли четыре человека, в их числе водители грузовика и автобуса, а также сменный водитель автобуса и пассажир. За медицинской помощью обратились 19 пассажиров автобуса из 38. 8 человек было госпитализировано, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, причиной ДТП могли стать неверные действия водителей. Для установления причин ДТП были назначены несколько экспертно-криминалистических экспертиз. По их завершению будут сделаны выводы о виновности того или иного лица.

В настоящее время сотрудниками УГИБДД и следователями полиции проводится проверка автотранспортного предприятия-владельца автобуса. Изымаются документы, для проверки их на предмет соблюдения законности в сфере безопасности дорожного движения.

Расследование дела взято на контроль ГУ МВД РФ по Краснояскому краю.

Ранее сообщалось о ДТП в Амурской области, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе двое сотрудников ГИБДД