Сочи, Краснодарский край, 15 декабря, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Представители госкорпорации «Росатом» и холдинга «Российские космические системы» (входит в Роскосмос) подписали соглашение о сотрудничестве в области технологий зондирования Земли из космоса в ходе II Конференции представителей строительного комплекса атомной отрасли, проходящей в Сочи 14−15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

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Директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Росатома Геннадий Сахаров сообщил, что космические технологии будут использоваться при проведении инженерно-геологических изысканий и для контроля хода строительства АЭС.

В пресс-службе Роскосмоса отметили, что технологии дистанционного зондирования ранее успешно использовались для мониторинга строительства космодрома Восточный, Керченского моста, стадионов чемпионата мира 2018 года и других объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на площадях госпредприятия «Атоммаш» в Ростовской области открылся комплекс по производству трубопроводов для атомных и тепловых электростанций, а также для объектов нефтегазохимического комплекса.