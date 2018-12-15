Вашингтон, 15 декабря, 2018, 09:46 — ИА Регнум. На границе США с Мексикой скончалась семилетняя девочка из Гватемалы, задержанная американскими пограничниками. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает NBC News.

Arvell Dorsey Jr Машина скорой помощи

Ребенок был задержан вместе со своим отцом после незаконного пересечения границы США в штате Нью-Мексико. Отец и дочь в составе группы нелегальных мигрантов, задержанной американскими пограничниками, переправлялась на автобусе на пограничную станцию «Антелоп Уэлс».

Отец девочки сообщил пограничниками, что его дочь плохо себя чувствует. Однако «Антелоп Уэст» находится в отдаленном районе и необходимого медперсонала там не было. Медицинская помощь ребенку вовремя оказана не была — к моменту прибытия на место девочка уже не дышала.

Уточняется, что девочку дважды пытались реанимировать, однако она умерла в госпитале El Paso от остановки сердца.

По данным NBC, девочка была сильно обезвожена, хотя пограничники и утверждают, что в «Антелоп Уэст» мигранты имеют доступ к питьевой воде.

Напомним, ранее комиссар таможенной службы США Кевин Макалинан на слушаниях в Конгрессе заявил, что американские пограничные станции не приспособлены к тому, чтобы в них содержались семьи с детьми.

«Наша инфраструктура несовместима с подобной реальностью. Наши пограничные патрульные станции и пункты въезда были построены таким образом, чтобы на их территории под стражей находились одинокие взрослые мужчины. Не семьи или дети», — рассказал Макалинан.