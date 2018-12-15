Нью-Дели, 15 декабря, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Самолет, следовавший из Мумбаи в Лакхнау через Нью-Дели и принадлежащий индийской авиакомпании IndiGo, вынужденно возвратился в аэропорт взлета из-за поступившего сообщения о находящемся на борту взрывном устройстве, сообщает 15 декабря телеканал NDTV.

(сс) Kurush Pawar Авиакомпания IndiGo

По данным телеканала, после посадки самолет был уведен на дальнюю стоянку аэропорта где повергся тщательной проверке, однако бомба так и не была обнаружена.

Также, как сообщает NDTV, к стойке регистрации в аэропорту подошла женщина, которая сообщила, что на борту вылетевшего самолета заложено взрывное устройство. Заявившую о бомбе немедленно доставили в отделение полиции аэропорта, где она показала фото нескольких человек, якобы представляющих угрозу безопасности государства.

Было принято решение о возвращении и осмотре лайнера, при этом данные о находящейся на борту бомбе не нашли своего подтверждения. Другие подробности произошедшего не сообщаются.