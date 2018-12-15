Москва, 15 декабря, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Новая территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Дагестане позволит создать более 850 рабочих мест, следует из опубликованного на сайте правительства РФ постановления, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Zastara В Дагестанских Огнях

Отмечается, что создание новой ТОСЭР в городе Дагестанские Огни нацелено «на диверсификацию экономики города», а также на привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и на снижение зависимости от градообразующего предприятия — стекольного завода.

«Заключены соглашения о реализации 15 инвестиционных проектов», — говорится в тексте документа.

В рамках этих проектов планируется организовать производство фасадных отделочных материалов, построить бумажную фабрику, заводы по производству эластичного пенополиуретана, минеральной воды, консервов, предприятий по рыбопереработке, по производству соков из ягод и овощей и другие промышленные и логистические объекты.

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