Москва, 15 декабря, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Комета Виртанена сблизится с Землёй на рекордно близкое расстояние 15 декабря. Об этом сообщает In The Sky.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Наблюдает

Эта комета была открыта американцем Карлом Виртаненом в 1948 году, когда ему удалось получить первый снимок этого небесного тела в Ликской обсерватории.

Астрономы отмечают, что комета изумрудного цвета будет видна с Земли 15 декабря невооруженным глазом. Минимальное расстояние между кометой и Землёй составит около 10,5 млн км.

Отметим, в небе над Москвой комета появится в 17:38 на 25° над восточным горизонтом. Её можно будет наблюдать до 04:34 16 декабря, когда она опустится до 17° над западным горизонтом.