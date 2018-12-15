Вашингтон, 15 декабря, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп фактически отказался от расширения американского присутствия в Арктике из-за намерения построить таки стену на границе с Мексикой. Об этом накануне, 14 декабря, пишет обозреватель американского издания The Hill Рафаэль Бернал.

Toksave Американо-мексиканская стена возле пешеходного перехода через границу в городе Тихуана

Обозреватель указывает, что администрация Трампа продавливает новый вариант законопроекта о финансировании внутренней безопасности. В частности, в нём содержится пункт о выделении $5 млрд бюджетных средств на возведение стены на границе с Мексикой.

В то же время в новом варианте отсутствует ранее бывший там пункт о выделении $750 млн на конструирование и запуск в эксплуатацию нового ледокола для вооруженных сил США в Арктическом регионе.

По данным Бернала, этот пункт был исключен по инициативе отдельных представителей законодательной власти.

Также он указывает, что у России есть аж целых 40 ледоколов, и строятся новые. У Канады — шесть ледоколов, у Китая — четыре, даже Индия строит два ледокола. Тогда как у США на плаву остаются лишь два старых полярных ледокола, которые давно отслужили свое.

Бернал подчеркивает, что в результате столь недальновидного решения Белого дома США не смогут расширить свое военное присутствие в Арктике, тогда как Россия делает это постоянно.