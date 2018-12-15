Лондон, 15 декабря, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Новый пакет документов по проекту Integrity Initiative опубликовала хакерская группа, называющая себя Anonymous, на сайте cyberguerrilla.org 14 декабря.

Colin Хакер

Документы, представленные на сайте cyberguerrilla (пер. — партизанская война в киберпространстве), касаются организации Institute for Statecraft (IFS).

IFS зарегистрирована в Шотландии как благотворительный фонд, однако хакеры считают, что организация получает финансирование от правительства для проведения информационных компаний. Целью этих компаний является вмешательство во внутреннюю политику других стран путём формирования нужного общественного мнения.

Пакет обнародованных документов включает предложения IFS по мобилизации международной сети для привлечения внимания к угрозам, исходящим от России. IFS предлагает свои услуги по организации и сопровождению антироссийского информационного противодействия.

Также документы показывают, что деятельность IFS касается не только России, но и Франции и Италии.

Хакеры призвали провести открытое расследование по этому проекту, заверив, что будут следить за его ходом.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября группа Anonymous опубликовала первые документы о проекте Integrity Initiative, включая финансовые документы, показывающие, что бюджет проекта на 2018−2019 годы составляет около $2,51 млн.

Хакеры требуют от властей Великобритании проведения расследования деятельности IFS и прекращения государственного финансирования подобных проектов.