Вашингтон, 15 декабря, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» победила в серии послематчевых буллитов хоккеистов клуба «Каролина Харикейнз», сообщает 15 декабря Sport 24.

Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse.youtube.com Александр Овечкин

Матч проходил в Вашингтоне и закончился со счетом 6:5 в пользу хозяев. При этом «Кэпиталз» смогли довести дело сначала до овертайма, а потом до серии буллитов, проигрывая со счетом 4:5 в третьем периоде встречи. В серии буллитов было сделано 12 попыток поразить ворота соперника, победной для «Вашингтона» стала шайба Якуба Врана.

Второй звездой матча признан российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который оформил во встрече хет-трик. Это 22-й хет-трик российского капитана столичного американского клуба в лиге и теперь Овечкин догнал по этому показателю финна Теему Селянне.

Также российский хоккеист повторил по итогам матча свой личный рекорд результативности, набрав очки в 13-ти играх подряд.

Партнер Овечкина по команде Евгений Кузнецов отметился в матче результативной передачей. Также результативную передачу записал на свой счет другой российский участник матча — нападающий «Каролины» Андрей Свечников.