Москва, 15 декабря, 2018, 04:44 — ИА Регнум. Гражданка России Мария Бутина, арестованная в США летом 2018 года по обвинениям в незаконной деятельности в роли иностранного агента, частично признала свою вину из-за тяжелых условий содержания в американской тюрьме, заявил отец российской гражданки Валерий Бутин в интервью RT.

Pavel Starikov Мария Бутина

Он заявил, что если бы Мария не находилась под стражей, она бы отстаивала свою невиновность до последнего. Бутин подчеркнул, что не знаком с деталями сделки со следствием. При этом он отметил, что условия содержания российской гражданки в тюрьме не смягчились, она все так же находится 22 часа в сутки в камере.

Напомним, 13 декабря на первом заседании суда в США по делу Марии Бутиной, российская гражданка признала себя частично виновной в сговоре с целью нанесения вреда Соединенным Штатам. Отмечается, что поскольку из первоначального текста обвинения были исключены статьи о шпионаже, это может означать, что Бутина согласилась на сделку со следствием.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что арестованная в США гражданка России Мария Бутина, вероятно, пошла на сделку со следствием для того, чтобы скорее вернуться на родину. Лавров добавил, что Бутина продолжает содержаться в тюрьме в тяжелых условиях.