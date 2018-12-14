Москва, 15 декабря, 2018, 02:07 — ИА Регнум. На подмосковной станции Бахчиванджи электропоезд сбил женщину, сообщает пресс-служба МВД Центрального федерального округа.

ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

Сообщается, что на перегоне Бахчиванджи — Циолковская женщина попала под колеса электропоезда. От полученных травм она скончалась. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в Калужской области поезд Москва — Калуга зацепил 20-летнюю девушку. Сообщается, что девушка шла вдоль железнодорожного полотна в наушниках и слушала музыку. В результате происшествия пострадавшую доставили в больницу.