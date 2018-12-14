Херсон, 14 декабря, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Депутаты Херсонского облсовета лишили русский язык статуса регионального, сообщило 14 декабря издание Liga.net.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова. Порошенко

Предложение на рассмотрение местного органа власти внёс депутат от президентской партии «Солидарность» Дмитрий Бутрий.

Напомним, 13 декабря аналогичное решение принял Харьковский областной совет. За то, чтобы избавиться от русского языка, проголосовали ¾ всех депутатов.

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