Москва, 14 декабря, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Банк России понизил свой прогноз по средней цене на нефть в 2019 году. Об этом говорится в опубликованном 14 декабря новом докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Учитывая ситуацию на мировом рынке энергоносителей в последние месяцы, мы несколько пересмотрели вниз траекторию цены на нефть в базовом сценарии. Мы теперь закладываем более быстрое снижение цен на нефть в 2019 году, предполагая, что средняя за год цена на нефть составит $55 за баррель» — приводится в докладе комментарий главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Напомним, ранее Банк России прогнозировал среднюю цену на нефть в 2019 году на уровне $63 за баррель.

В 2020—2021 годах, по оценке регулятора, средняя цена на нефть также сохранится на уровне $55 за баррель.