Москва, 14 декабря, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил журналистам сегодня, 14 декабря, что российский лидер Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 25 декабря в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что переговоры Путина и Лукашенко могут состоятся в Москве 25 декабря.

«Да, я подтверждаю эту информацию», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что последний раз Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге в начале декабря. Тогда между главами России и Белоруссии возник спор относительно цены на российский газ для белорусской стороны.

Стоит отметить, что сегодня Лукашенко на пресс-конференции заявил, что Россия якобы хочет поглотить Белоруссию под видом «глубокой интеграции».