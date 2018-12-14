Нижний Новгород, 14 декабря, 2018, 20:19 — ИА Регнум. В Москве состоялась встреча министра культуры РФ Владимира Мединского и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Алексей Боголюбов. Нижний Новгород. Нижний базар

В частности, стороны обсудили вопросы подготовки региона к празднованию 800-летия столицы области.

«Часть мероприятий по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода идет именно по линии министерства культуры России. С Владимиром Мединским мы обсудили проекты реконструкции Нижегородского кремля и его развитие. Это и музеефикация башен, и воссоздание фуникулера, и формирование новых общественных пространств», — рассказал Никитин по итогам встречи.

Губернатор добавил, что Мединский поддержал предложения региона о восстановлении около 70 объектов культурного наследия в ходе подготовки к празднованию.

«Идет проработка вопроса по выделению необходимого объема финансирования по линии правительства РФ», — добавил Никитин.

Кроме того, к 800-летию Нижнего Новгорода правительство региона рассчитывает, что инвестор завершит восстановление объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Комплекс мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями», заявил министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов.

Эскизный проект развития территории мукомольного завода представил архитектор Алексей Пушкарев.

«Мы планируем реставрировать ОКН, в том числе — реконструировать железобетонные элеваторы под размещение офисных, административных, жилых помещений. Обследование показало, что здание жизнеспособно. Общая площадь зданий — около 45 тыс. кв метров, планируемый объем инвестиций — около 2 млрд рублей», — сказал Пушкарев и добавил, что площадка «депрессивная», нужно работать над тем, чтобы встроить ее в городскую «ткань».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, концепция празднования юбилея областного центра была утверждена еще в 2016 году. Каждый год в рамках подготовки к 800-летию стал тематическим. Так, 2017 год стал годом «Нижегородской архитектуры и старины», 2018 — «Годом спорта и здоровья», 2019 год станет «Годом искусства и народного творчества», 2020 — «Годом промышленности, науки и образования», 2021 — непосредственно «Годом 800-летия города Нижнего Новгорода».

Планировалось, что празднование пройдет под девизом «Мой новый Нижний Новгород».

В рамках подготовки планируется провести «редевелопмент» центральной части города, что включает составление перечня объектов ценной градостроительной среды. Также планируется строительство образовательных комплексов и преображение Кремля, отмечал ранее Никитин.

Отмечалось, что акцент будет сделан на раскрытии творческого потенциала жителей города, а также на приглашении федеральных театров и музеев, которые станут соорганизаторами выставок и фестивалей.