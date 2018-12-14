Омск, 14 декабря, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Сразу три громких отставки произошли сегодня, 14 декабря, в Омской области. Региональное правительство покидают вице-губернаторы Татьяна Вижевитова, Владимир Компанейщиков и Сергей Фролов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Правительство Омской области

Это не последние отставки, утверждает источник омского издания «Омск-информ».

Напомним, Татьяна Вижевитова была назначена на должность заместителя губернатора в ноябре 2015 года. Владимир Компанейщиков был назначен заместителем губернатора в июле 2014 года. Сергей Фролов стал вице-губернатором в декабре 2017 года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Назаров, руководивший Омской областью с 2012 года, ушёл в отставку с поста губернатора в октябре 2017 года. Врио главы региона был назначен уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков. В сентябре 2018 года он одержал победу на выборах губернатора Омской области, получив более 80% голосов.

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