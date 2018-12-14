Баку, 14 декабря, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Азербайджанская сторона искренне настроена на продолжение переговоров по урегулированию карабахского конфликта, в беседе с журналистами в Баку заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает azatutyun.am.

mid.ru Сергей Лавров

Лавров сообщил журналистам, что вчера у него была очень продолжительная и подробная беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы почувствовали его искренний настрой на то, чтобы переговоры возобновить, чтобы искать конструктивные развязки», — сказал глава МИД РФ.

«Россия как страна, которая является близким партнером Азербайджана и Армении и сопредседателем Минской группы ОБСЕ, будет делать все, чтобы создать необходимые условия для достижения компромисса», — подчеркнул он.

Лавров также выразил надежду, что армянская сторона после формирования нового правительства будет готова возобновить переговорный процесс.