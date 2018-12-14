Москва, 14 декабря, 2018, 19:57 — ИА Регнум. США используют арестованную в США гражданку РФ Марию Бутину для того, чтобы добраться до представителей российского истеблишмента. Об этом 14 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале рассказал политолог Алексей Мухин.

Pavel Starikov Мария Бутина

«Вчера вечером я принял участие в американском ток-шоу, на котором обсуждалась Мария Бутина, — сказал Мухин. — И я встретился с полным набором стереотипов, которые есть в американском обществе относительно Марии Бутиной: «она шпионка», «да она призналась», «она покусилась на «американскую демократию». Все требуют её крови. Но не она цель. Сказано было, что мы используем Марию Бутину для того, чтобы добраться до представителей российского истеблишмента, которые посмели выстраивать отношения между российским и американским истеблишментом в период санкционного давления на РФ. Это является преступлением в глаза США. Политика США — это политика угроз и шантажа, но если мы смеем сопротивляться и выстраивать отношения и хоть какой-то механизм взаимодействия между двумя странами, то те, кто этим занимается, являются врагами государства № 1. И Мария Бутина попала в этот переплёт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, судья Таня Чаткен по итогам слушаний по делу Бутиной заявила, что арестованной в США гражданке России грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере 250 тысяч долларов.

По словам Чаткен, такой приговор может получить российская гражданка за «нанесение ущерба американским интересам». Судья не исключает возможной депортации Бутиной, но подчеркнула, что решение о депортации будет принимать другое ведомство, а не суд.