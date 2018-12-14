Курск, 14 декабря, 2018, 17:43 — ИА Регнум. В Курске двум руководителям благотворительного фонда вынесен приговор за изнасилование своего работника. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области, 25-летний Евгений Гололобов и 22-летний Алексей Куклин получили по четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Дарья Антонова ИА REGNUM За решеткой

Учредитель и председатель благотворительного фонда «Ваша опора» Евгений Гололобов и его заместитель Алексей Куклин нанимали волонтёров, чтобы те собирали деньги на улицах, в торговых центрах, общественном транспорте за процент от выручки. В начале сентября 2017 года они оказались в одной квартире со своим 18-летним волонтёром. Они воспользовавшись своим физическим превосходством и, угрожая ему избиением, совершили насильственные действия сексуального характера. Суд признал их виновными по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные с угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью по отношению к потерпевшему».

В пресс-службе СК добавили, что преступление было раскрыто благодаря помощи руководства общественной организации «Скорая молодежная помощь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на преступление мужчины пошли, так как они якобы считали, что их волонтёр причастен к смерти кота Евгения Гололобова, и хотели за это отомстить. Более того, следствие заинтересовалось деятельностью фонда.